Macaulay Culkin, magnifica notizia: l’attore è diventato papà per la prima volta (Di mercoledì 14 aprile 2021) Macaulay Culkin e Brenda Song sono diventati genitori per la prima volta: l’attore di Mamma ho perso l’aereo è diventato papà di Dakota. La magnifica notizia è appena arrivata. Una magnifica notizia arriva questa mattina. Dal giornale Esquire si apprende che il famosissimo attore è diventato papà per la prima volta! Parliamo di Macaulay Culkin, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 14 aprile 2021)e Brenda Song sono diventati genitori per ladi Mamma ho perso l’aereo èdi Dakota. Laè appena arrivata. Unaarriva questa mattina. Dal giornale Esquire si apprende che il famosissimo attore èper la! Parliamo di, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

infoitcultura : Macaulay Culkin è diventato padre: nato il suo primo bebè - infoitcultura : Macaulay Culkin è diventato papà: nato il primo figlio della star di “Mamma ho perso l’aereo” - infoitcultura : Macaulay Culkin è diventato papà (e tu non sei più giovane come credi) - infoitcultura : Macaulay Culkin è diventato papà: è nato Dakota Song - infoitcultura : Macaulay Culkin, star di Mamma ho perso l'aereo , è diventato papà: il bimbo si chiama Dakota, in onore della sorel… -