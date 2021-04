Il card Angelo Comastri ci sorprende ancora una volta

Leggi su lalucedimaria

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Il, dopo l’annuncio delle sue recenti dimissioni di Vicario Generale per il Vaticano, non smette di stupirci. Ci ha ha fatto compagnia e sostenuto ogni giorno prima dell’ora di pranzo, con la preghiera del Rosario in diretta dalla Basilica di San Pietro, nella primavera del 2020, nella prima fase della pandemia. Un appuntamento L'articolo proviene da La Luce di Maria.