Ibrahimovic e le società di scommesse | rischia una lunga squalifica

Leggi su zon

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Come riporta il quotidiano svedese Aftonbladet,avrebbe violato il codice etico Fifa e Uefa: Zlatan è ancora socio di Bethard.com Da una settimana si parla solo di: dall’espulsione contro il Parma all’episodio del ristorante fino ad arrivare a questa ultima notizia. Stando alle dichiarazioni del quotidiano Aftonbladet, Zlatan avrebbe violato il codice etico della Fifa e Uefa, in quanto proprietario del 10% delle azioni di Bethard.com, unadi. LaUnknown AB di Zlatan deterrebbe circa il 10% delle azioni di Gameday Group PLC, che a sua volta è l’unico azionista di Bethard. I due governi del calcio mondiale non permettono ai giocatori che partecipano alle loro competizione di avere interessi finanziari di questo tipo. Ora ...