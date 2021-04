Gli nft sono una grande bolla? (Di mercoledì 14 aprile 2021) “The First 5,000 days”, opera d’arte digitale di Beeple (foto Christies’, dettaglio)Ci ha scherzato sopra persino Beeple, l’artista digitale che a metà marzo ha visto una sua opera digitale (in realtà un pacchetto di opere) venduta all’asta da Christie’s per 69 milioni di dollari. “Potrei essere quello che ha guadagnato più di tutti da una cosa che poi si rivela una grande bolla”, ha detto intervistato dalla Cnn. La “cosa” a cui fa riferimento Beeple sono ovviamente gli nft (non-fungible token): la certificazione basata su blockchain che sottrae le opere d’arte digitali – e tutti gli oggetti collezionabili che vivono su internet – alla caratteristica di essere infinitamente replicabili in copie identiche all’originale. Possedere l’nft di un oggetto digitale è come avere una figurina autografata dal campione lì ritratto, una qualità che ... Leggi su wired (Di mercoledì 14 aprile 2021) “The First 5,000 days”, opera d’arte digitale di Beeple (foto Christies’, dettaglio)Ci ha scherzato sopra persino Beeple, l’artista digitale che a metà marzo ha visto una sua opera digitale (in realtà un pacchetto di opere) venduta all’asta da Christie’s per 69 milioni di dollari. “Potrei essere quello che ha guadagnato più di tutti da una cosa che poi si rivela una”, ha detto intervistato dalla Cnn. La “cosa” a cui fa riferimento Beepleovviamente gli nft (non-fungible token): la certificazione basata su blockchain che sottrae le opere d’arte digitali – e tutti gli oggetti collezionabili che vivono su internet – alla caratteristica di essere infinitamente replicabili in copie identiche all’originale. Possedere l’nft di un oggetto digitale è come avere una figurina autografata dal campione lì ritratto, una qualità che ...

