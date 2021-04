Giulia De Lellis | bellezza mozzafiato sui social | il dettaglio che fa impazzire i fan

(Di mercoledì 14 aprile 2021)De, l’influencer romana ha pubblicato uno scattomandando in visibilio tutti i suoi follower. Ma c’è unche ha destato particolare attenzione…Del’influencer romana che abbiamo visto recentemente al cinema con il film “Genitori vs Influencer” insieme a Fabio Volo torna a far parlare di sè per un L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Lellis

BlogLive.it

Attraverso le Stories pubblicate sul suo profilo Instagram la influencer racconta la sua prima, fresca, esperienza col reality girato alle Canarie. La prima esperienza diDecome conduttrice le ha riservato un fresco abbraccio.Deha ritoccato le foto per apparire più alta? Gli utenti della rete non ci stanno , ma le sue bimbe sono pronte a ...Giulia De Lellis l’influencer romana che abbiamo visto recentemente al cinema con il film “Genitori vs Influencer” insieme a Fabio Volo torna a far parlare di sè per un suo scatto. Giulia ha infatti ...Andrea Iannone ha ritrovato l'amore? Stando ad alcuni rumors il pilota avrebbe iniziato una frequentazione con una modella ed ombrellina della MotoGP.