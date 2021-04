Ginnastica artistica, Europei 2021: regolamento. Gare previste, chi partecipa, come ci si qualifica a Finali e Olimpiadi (Di mercoledì 14 aprile 2021) Gli Europei 2021 di Ginnastica artistica si disputeranno a Basilea (Svizzerra) dal 21 al 25 aprile. Conosciamo meglio il regolamento della rassegna continentale, che tra l’altro assegnerà quattro pass (due per sesso) per le Olimpiadi di Tokyo. Quali Gare sono previste, quanti atleti possono partecipare, come ci si qualifica alle varie Finali e ai Giochi. QUALI Gare SONO previste: Siamo in anno dispari e dunque gli Europei sono riservati esclusivamente agli individualisti, non sono previste le Gare a squadre. Vengono assegnati dodici titoli: i due nel concorso generale individuale e i dieci delle varie ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 aprile 2021) Glidisi disputeranno a Basilea (Svizzerra) dal 21 al 25 aprile. Conosciamo meglio ildella rassegna continentale, che tra l’altro assegnerà quattro pass (due per sesso) per ledi Tokyo. Qualisono, quanti atleti possonore,ci sialle variee ai Giochi. QUALISONO: Siamo in anno dispari e dunque glisono riservati esclusivamente agli individualisti, non sonolea squadre. Vengono assegnati dodici titoli: i due nel concorso generale individuale e i dieci delle varie ...

