Ex Ilva, Stato entra in A.Mittal: nasce Acciaierie d'Italia (Di mercoledì 14 aprile 2021) (Adnkronos) - Lo Stato ritorna ufficialmente nell'acciaio: InvItalia ha annunciato oggi, infatti, di aver perfezionato l'accordo di coinvestimento con A.Mittal, previsto dall'intesa del dicembre scorso, ed erogato la prima tranche da 400 mln con cui partecipare per il 38% al capitale sociale e acquisire il 50% dei diritti di voto della newco che guiderà il futuro dell'ex gruppo Ilva: la nuova società si chiamerà Acciaierie d'Italia Holding Spa e la sua principale controllata operativa ArcelorMittal Italia sarà rinominata Acciaierie d'Italia. A finanziare l'operazione contributi in conto capitale assegnati per questo dal Ministero dell'Economia per l'acquisto di azioni ordinarie. La formalizzazione dell'ingresso in ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) (Adnkronos) - Loritorna ufficialmente nell'acciaio: Invha annunciato oggi, infatti, di aver perfezionato l'accordo di coinvestimento con A., previsto dall'intesa del dicembre scorso, ed erogato la prima tranche da 400 mln con cui partecipare per il 38% al capitale sociale e acquisire il 50% dei diritti di voto della newco che guiderà il futuro dell'ex gruppo: la nuova società si chiameràd'Holding Spa e la sua principale controllata operativa Arcelorsarà rinominatad'. A finanziare l'operazione contributi in conto capitale assegnati per questo dal Ministero dell'Economia per l'acquisto di azioni ordinarie. La formalizzazione dell'ingresso in ...

Advertising

TV7Benevento : Ex Ilva, Stato entra in A.Mittal: nasce Acciaierie d'Italia... - Darko25048455 : RT @AngeloBonelli1: E’ un accordo vergogna perché prevede la revoca dei sequestri #Ilva e l’assenza di nuove misure penali: introducono l’i… - fisco24_info : Ex Ilva, Stato entra in A.Mittal: nasce Acciaierie d'Italia: Erogata la prima tranche da 400 mln con cui partecipar… - Ettore572 : RT @sole24ore: Ex Ilva, si sblocca l’ingresso dello Stato con 400 milioni: nasce Acciaierie d’Italia - soteros1 : RT @OGiannino: Ennesimo capolavoro di Stato: assecondare chi di lui non si fida più, non dire quanto tutto ciò questo costerà. Visto che St… -