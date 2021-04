Covid | Danimarca verso una graduale riapertura dei confini

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Lariaprirà gradualmente i suoiai cittadini di alcuni Paesi europei a partire dal primo maggio. Lo ha fatto sapere il governo in una nota, secondo quanto riferito da Bloomberg. Si ...

Il Fatto Quotidiano

Lainterromperà permanentemente la somministrazione del vaccino anti -AstraZeneca, lo riferisce la tv danese TV 2 citando fonti anonime. La decisione farà slittare la campagna vaccinale ...In fila per il vaccino a Copenhagen - Reuters . Lasospenderà definitivamente l'uso del vaccino anti -di AstraZeneca . Lo ha reso noto l'emittente televisiva pubblica Tv2, citando fonti anonime, secondo quanto riporta il Guardian . L'...La Danimarca cesserà definitivamente di somministrare il vaccino anti Covid-19 di AstraZeneca, in seguito ai casi di coaguli di sangue. Lo riferisce l’emittente danese “Dr”, citando proprie fonti. La ...La Danimarca sospenderà definitivamente l'uso del vaccino anti-Covid di AstraZeneca. Lo ha reso noto l'emittente televisiva pubblica Tv2, citando fonti anonime, secondo quanto riporta il Guardian.