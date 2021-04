Windows 10 October 2020 Update | disponibile la build 19042 928

Leggi su windowsinsiders

(Di martedì 13 aprile 2021) Microsoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento cumulativo per gli utenti10(20H2): stiamo parlando della.928. Highlights Questo aggiornamento include i seguenti miglioramenti: Aggiornamenti per migliorare la sicurezza quandoesegue le operazioni base. Aggiornamenti per migliorare la sicurezza quando si utilizzano dispositivi di input come mouse, tastiera o penna. Download Il nuovo aggiornamento cumulativo è numerato KB5001330 e per installarlo è sufficiente recarsi in Impostazioni > Aggiornamento e Sicurezza >e cliccare sul pulsante “Verifica disponibilità aggiornamenti“.