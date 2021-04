Vaccini | Bruxelles | “Su Johnson & Johnson approccio coerente dell’UE”

Leggi su quifinanza

(Di martedì 13 aprile 2021) (Teleborsa) – “Prendiamo atto della dichiarazione disecondo cui ritarderà le consegne dei. Restiamo in contatto con l’azienda per seguire la situazione. Anche il comitato direttivo segue da vicino la questione per garantire un”. Questo il commento della Commissione europea sulla decisione della società di sospendere la distribuzione del vaccino nell’Ue, dove è stato autorizzato l’11 marzo scorso. Una sospensione arrivata dopo lo stop alla somministrazione deciso oggi negli Usa dalla Food and Drug Administration in seguito ai fenomeni di coaguli di sangue che hanno colpito 6 donne. La notizia ha coinciso con la consegna del primo lotto del vaccino statunitense in Italia ...