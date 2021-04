Università | Delpini a studenti Cattolica | ‘senso critico e speranza’

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 13 aprile 2021) Milano, 13 apr. (Adnkronos) – “La spiritualità delle matricole comporta il cammino dal pregiudizio allo stupore. Lo stupore è quella semplicità di riconoscere l’aprirsi di strade, il dilatarsi di orizzonti, l’azzardo di affidarsi, la gioia di trovare saperi ignorati». In questo senso, «il percorso universitario non vuole solo preparare buoni professionisti perché siano a servizio del sistema, ma vuole accendere un desiderio, un senso, una capacità di distinguere il bene e il male”. Sono le parole dell’omelia dell’Arcivescovo di Milano Marionella messa per l’inaugurazione dell’anno accademico dell’del Sacro Cuore.La Messa apre la giornata che dà il via ufficiale alle celebrazioni per il centesimo anno accademico dalla fondazione dell’Ateneo. Nell’omelia l’Arcivescovo ha riflettuto ...