Ultime Notizie Roma del 13-04-2021 ore 20 | 10

(Di martedì 13 aprile 2021)dailynews radiogiornale informazione una buona sera della redazione Gabriella Luigi in studio rappresentanti del Ministero della Salute dell’aifa dell’istituto superiore di sanità del CTS si incontrano quest’oggi Dopo la sospensione negli Stati Uniti del bacino Johnson & Johnson A causa di casi legati coaguli nel sangue con almeno un decesso l’assessore alla Sanità del Lazio D’Amato chiede una decisione rapida Chiara e definitiva a Johnson & Johnson ritarderà il lancio delle dosi in Europa a figliola annuncia oltre all’arrivo dei bacini Johnson & Johnson la consegna ieri di 175000 dosi di astrazeneca contribuiranno in modo significativo al raggiungimento del target E la ministra Gelmini sottolinea arriveremo a 500.000 a fine Aprile inizio Maggio superati Intanto i 4 milioni di immunizzati con due dosi Life avverte i medici con astrazeneca vigilare i ...

fanpage : Dopo la decisione negli USA per #JohnsonandJohnson convocata una riunione tra Aifa e Ministero della Salute - Corriere : L’Australia non acquista vaccini Johnson & Johnson: «No altri sieri simili a AstraZeneca» - fanpage : Un comportamento che mette a rischio la salute di tutti - Maksmirto : RT @MegaleHellas: Antichi mestieri: chi era ‘o franfelliccaro? - ilveggente_it : ?? #Nba: nella notte tra il 13 ed il 14 aprile, 01:30 (ora italiana) si giocano sei partite: ultime notizie, statist… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie

Il Bitcoin vola a un nuovo record alla vigilia dello sbarco a Wall Street di Coinbase , attesa mercoledì al Nasdaq a una valutazione di 100 miliardi di dollari. La criptovaluta corre a 63.246 dollari ...slitta la consegna dei in Europa dopo i casi di di e lo stop negli Usa. L'annuncio di J&J 'di ritardare in modo proattivo' il lancio del suo contro il in Europa è arrivato, dunque, dopo la decisione ...Roma, 13 aprile 2021 - E' arrivata il via libera dal Governo: semaforo verde alle quattro tappe romane degli Europei di Calcio di giugno-luglio che per la prima volta saranno in versione itinerante in ...Kim Potter, la poliziotta che ha esploso il colpo fatale che ha ucciso il ventenne afroamericano di Minneapolis Daunte Wright, si è dimessa, e altrettanto ha fatto il capo della polizia del dipartimen ...