«The Serpent» fa tornare la voglia dei capelli «a schiaffo» (Di martedì 13 aprile 2021) Ci sono storie di serial killer e storie di serial killer. The Serpent, la nuova serie tv targata Netflix, è uno di quei racconti di serial killer che davvero stupisce. Si ispira a fatti realimente accaduti nella vera vita di Charles Sobhraj, un truffatore che si finge un commerciante di pietre preziose lungo l'hippie trail in Asia e che è stato il responsabile della morte di un numero sconosciuto di turisti occidentali in visita in Thailandia per impossessarsi della loro identità. A dargli il volto è un enigmatico - molto affascinante - Tahar Rahim, le cui motivazioni d'uccidere sono assai complesse. Ci si mette poi il giovane diplomatico presso l'ambasciata olandese a Bangkok, Herman Knippenberg (Billy Howle), a rendere il tutto più intrigante, perché trasforma Sobhraj nell'uomo più ricercato dall'Interpol. E come da copione, la serie non terrà solo inchiodati allo ... Leggi su gqitalia (Di martedì 13 aprile 2021) Ci sono storie di serial killer e storie di serial killer. The, la nuova serie tv targata Netflix, è uno di quei racconti di serial killer che davvero stupisce. Si ispira a fatti realimente accaduti nella vera vita di Charles Sobhraj, un truffatore che si finge un commerciante di pietre preziose lungo l'hippie trail in Asia e che è stato il responsabile della morte di un numero sconosciuto di turisti occidentali in visita in Thailandia per impossessarsi della loro identità. A dargli il volto è un enigmatico - molto affascinante - Tahar Rahim, le cui motivazioni d'uccidere sono assai complesse. Ci si mette poi il giovane diplomatico presso l'ambasciata olandese a Bangkok, Herman Knippenberg (Billy Howle), a rendere il tutto più intrigante, perché trasforma Sobhraj nell'uomo più ricercato dall'Interpol. E come da copione, la serie non terrà solo inchiodati allo ...

