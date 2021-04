Stroll Sr mette in vendita Mont Tremblant (Di martedì 13 aprile 2021) Lawrence Stroll mette in vendita il circuito di Mont Tremblant. L’impianto canadese, inaugurato nel 1964, è posseduto dal 2000 dal proprietario del team Aston Martin di F1 (e della casa costruttrice), ma ora il ciclo sta per finire. L’imprenditore e padre del pilota Lance Stroll ha deciso di privarsi del suo “gioiello”, dove tra l’altro è custodita la sua collezione privata di auto storiche. Una decisione che sta facendo rumore in Canada, con diverse persone, appassionate e non, che non nascondono la loro preoccupazione. Vale dunque la pena di fare un’analisi su questa intricata vicenda. Perché Stroll mette in vendita Mont Tremblant? Il circuito di Mont ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 13 aprile 2021) Lawrenceinil circuito di. L’impianto canadese, inaugurato nel 1964, è posseduto dal 2000 dal proprietario del team Aston Martin di F1 (e della casa costruttrice), ma ora il ciclo sta per finire. L’imprenditore e padre del pilota Lanceha deciso di privarsi del suo “gioiello”, dove tra l’altro è custodita la sua collezione privata di auto storiche. Una decisione che sta facendo rumore in Canada, con diverse persone, appassionate e non, che non nascondono la loro preoccupazione. Vale dunque la pena di fare un’analisi su questa intricata vicenda. Perchéin? Il circuito di...

