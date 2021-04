Siviglia, Gomez: «Felice per il gol, il gruppo mi sta aiutando molto» (Di martedì 13 aprile 2021) Il Papu Gomez è stato autore del gol che ha regalato la vittoria al Siviglia nel derby contro il Betis Alejandro Gomez è entrato nella ripresa durante il derby tra Betis e il suo Siviglia e ha segnato la rete che ha regalato la vittoria alla sua squadra. Al termine della partita, il Papu ha commentato il gol ai microfoni di ABC. «Sono molto contento per il mio gol. Mi rende davvero molto Felice. Penso che il lavoro paghi sempre. Io mi sto impegnando molto per mostrare la versione migliore di me. Questo gruppo mi sta aiutando parecchio a farlo. Nell’intervallo Lopetegui ci ha detto che dovevamo aumentare l’intensità e salire di più aumentare la pressione. Tutta la squadra, da Bono a chi è entrato nella ripreso lo ha ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 aprile 2021) Il Papuè stato autore del gol che ha regalato la vittoria alnel derby contro il Betis Alejandroè entrato nella ripresa durante il derby tra Betis e il suoe ha segnato la rete che ha regalato la vittoria alla sua squadra. Al termine della partita, il Papu ha commentato il gol ai microfoni di ABC. «Sonocontento per il mio gol. Mi rende davvero. Penso che il lavoro paghi sempre. Io mi sto impegnandoper mostrare la versione migliore di me. Questomi staparecchio a farlo. Nell’intervallo Lopetegui ci ha detto che dovevamo aumentare l’intensità e salire di più aumentare la pressione. Tutta la squadra, da Bono a chi è entrato nella ripreso lo ha ...

