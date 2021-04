Simi uno dei pochi scrittori ad aver capito che una lingua intima e forte non è una diminutio (Di martedì 13 aprile 2021) Sellerio ripropone un testo del viareggino Giampaolo Simi, forse con Manzini il miglior scrittore di cose gialle italiano: parliamo di “Rosa elettrica” (320 pagine, 15 euro) che noi abbiamo letto come un inedito, perché nel 2007, l’anno della sua prima edizione (Einaudi Stile libero), non lo avevamo incrociato. Daniele Mastronero detto Cocìss è un boss emergente di una 167 toscana che ha la sua bella piazza di spaccio di cocaina. Ma il 18enne viene ad essere un problema per le due famiglie che si contendono il territorio ed il responsabile del Programma di protezione D’Intrò – che approfitta del suo pentimento che genera l’operazione Antigone 2 – lo fa entrare sotto protezione in una casa gestita da religiosi, affiancandogli la trentenne agente Rosa una ragazza al suo primo incarico operativo dopo un apprendistato alla Stradale. Tra la giovane agente che ha ancora in ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 13 aprile 2021) Sellerio ripropone un testo del viareggino Giampaolo, forse con Manzini il miglior scrittore di cose gialle italiano: parliamo di “Rosa elettrica” (320 pagine, 15 euro) che noi abbiamo letto come un inedito, perché nel 2007, l’anno della sua prima edizione (Einaudi Stile libero), non lo avevamo incrociato. Daniele Mastronero detto Cocìss è un boss emergente di una 167 toscana che ha la sua bella piazza di spaccio di cocaina. Ma il 18enne viene ad essere un problema per le due famiglie che si contendono il territorio ed il responsabile del Programma di protezione D’Intrò – che approfitta del suo pentimento che genera l’operazione Antigone 2 – lo fa entrare sotto protezione in una casa gestita da religiosi, affiancandogli la trentenne agente Rosa una ragazza al suo primo incarico operativo dopo un apprendistato alla Stradale. Tra la giovane agente che ha ancora in ...

