Robert Downey Jr: un'arte marziale praticata da Bruce Lee lo aiutò ad uscire dal tunnel della droga (Di martedì 13 aprile 2021) Robert Downey Jr. ha dichiarato, durante un'intervista di Joe Rogan, che un'arte marziale praticata da Bruce Lee lo ha aiutato ad uscire dal tunnel della droga. Robert Downey Jr. ha dichiarato di essere sobrio da luglio 2003 e ha attribuito il merito del suo cambiamento di vita a sua moglie, alla sua famiglia, alla terapia, alla meditazione e ad un'arte marziale praticata da Bruce Lee: il Wing Chun kung fu. Durante un recente episodio del podcast più famoso al mondo, The Joe Rogan Experience, Downey ha confessato di praticare arti marziali da anni e di amare profondamente il fatto che hanno cambiato in ...

