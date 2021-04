Risveglio traumatico per la conduttrice Ilary Blasi: la brutta notizia è appena arrivata (Di martedì 13 aprile 2021) Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 12 aprile 2021? Su Rai 1 è andata in onda la seconda puntata de La fuggitiva. Su Canale 5 l’Isola dei Famosi 2021. Su Rai 2 Troppo napoletano. Su Italia 1 Fast e Furius 5. Su Rai 3 Report. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedi 12 aprile 2021? Di seguito tutti i dati. La società AGB Italia, per conto di Auditel, ha installato nella casa di alcune famiglie italiane un piccolo apparecchio collegato ad ogni televisore dell’abitazione e alla linea telefonica, che registra su quale canale è sintonizzato il televisore. Il campione, rappresentativo della popolazione italiana con più di 4 anni, detto panel, è aumentato nel tempo: dalle poco più di 600 famiglie dei primi mesi successivi all’avvio delle rilevazioni, si è passati alle 2.420 famiglie del 1º gennaio 1989 fino alle 5.070 ... Leggi su howtodofor (Di martedì 13 aprile 2021) Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 12 aprile 2021? Su Rai 1 è andata in onda la seconda puntata de La fuggitiva. Su Canale 5 l’Isola dei Famosi 2021. Su Rai 2 Troppo napoletano. Su Italia 1 Fast e Furius 5. Su Rai 3 Report. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedi 12 aprile 2021? Di seguito tutti i dati. La società AGB Italia, per conto di Auditel, ha installato nella casa di alcune famiglie italiane un piccolo apparecchio collegato ad ogni televisore dell’abitazione e alla linea telefonica, che registra su quale canale è sintonizzato il televisore. Il campione, rappresentativo della popolazione italiana con più di 4 anni, detto panel, è aumentato nel tempo: dalle poco più di 600 famiglie dei primi mesi successivi all’avvio delle rilevazioni, si è passati alle 2.420 famiglie del 1º gennaio 1989 fino alle 5.070 ...

Advertising

La_Valeeee_ : Risveglio traumatico - sottvoce : stamattina risveglio traumatico perché mi hanno fatto incazzare tutti - elii552 : buongiorno oggi risveglio traumatico!??? - lovedxloufirst : buongiorno da una me ancora addormentata, questo risveglio è stato traumatico come mi aspettavo, voi come state? - mydayisgrey : 20 minuti di Martina che piange quindi? Alle 7 il confronto tra Martina e Lorella? E domani il risveglio post traum… -

Ultime Notizie dalla rete : Risveglio traumatico Leonardo Pieraccioni, risveglio traumatico: cos'è successo Leonardo Pieraccioni, risveglio traumatico: le sue parole Pieraccioni è anche molto seguito sui social, dove - probabilmente per l'età - è arrivato più tardi rispetto ai suoi colleghi più giovani. L'...

Cremona, il pittore Virginio Lini presenta "L'ultimo sognatore" ... sino a credere che nulla potesse infrangere questa speranza che si potesse inventare un nuovo individuo, un nuovo rinascimento dove l'uomo sia al centro della vita sino al traumatico risveglio del ...

Leonardo Pieraccioni, risveglio traumatico: cos’è successo SoloGossip.it Leonardo Pieraccioni, risveglio traumatico: cos’è successo Risveglio traumatico per Leonardo Pieraccioni, l'attore l'ha documentato sui social: di seguito vi spieghiamo cos'è successo ...

Belen Rodriguez: risveglio traumatico Questa mattinata non è iniziata nel migliore dei modi per Belen Rodriguez: la showgirl, che è arrivata alla ventitreesima settimana di ...

Leonardo Pieraccioni,: le sue parole Pieraccioni è anche molto seguito sui social, dove - probabilmente per l'età - è arrivato più tardi rispetto ai suoi colleghi più giovani. L'...... sino a credere che nulla potesse infrangere questa speranza che si potesse inventare un nuovo individuo, un nuovo rinascimento dove l'uomo sia al centro della vita sino aldel ...Risveglio traumatico per Leonardo Pieraccioni, l'attore l'ha documentato sui social: di seguito vi spieghiamo cos'è successo ...Questa mattinata non è iniziata nel migliore dei modi per Belen Rodriguez: la showgirl, che è arrivata alla ventitreesima settimana di ...