Obama o Jefferson | uno vale l' altro?

(Di martedì 13 aprile 2021) Un grande passo verso l’eguaglianza sarà compiuto se gli attivisti otterranno che una scuola media di Chicago intitolata a Thomasnon sia intitolata a Barack. Il nome dista venendo espunto perché era un razzista, va da sé. Ma il nome dinon sta bene agli attivisti, i quali ne contestano le politiche sull’immigrazione: “era un oppressore tanto quantoera un oppressore”, spiegano.come, dunque, unol’. A voler essere rigorosi, ci si può spingere oltre:infatti era presidente e Trump era presidente, alloracome Trump. E poiché Trump era un maschilista tossico e, che so, Harvey Weinstein era un ...

Advertising

ilfoglio_it : A Chicago degli attivisti manifestano perché non vogliono che una scuola venga intitolata all'ex presidente degli S… - Lazzaro1969 : Domani Di Maio sarà a Washington, città dedicata al primo Presidente USA. Poi andrà anche a Jefferson, Lincoln, Roo… -

Ultime Notizie dalla rete : Obama Jefferson

la Repubblica

come, dunque, uno vale l'altro. Pubblicità A voler essere rigorosi, ci si può spingere oltre:infatti era presidente e Trump era presidente, alloracome Trump. E poiché ...ha visitato Cuba, per due giorni nel marzo. 2016, primo presidente statunitense dopo Calvin ... i cardini ereditati da Thomas, il terzo presidente degli Stati Uniti, succeduto a nel ...Un grande passo verso l’eguaglianza sarà compiuto se gli attivisti otterranno che una scuola media di Chicago intitolata a Thomas Jefferson non sia intitolata a Barack Obama. Il nome di Jefferson sta ...