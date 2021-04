Nuevo Orden, in anteprima su TPI la clip del film vincitore del Leone d’Argento a Venezia | VIDEO (Di martedì 13 aprile 2021) Nuevo Orden, in anteprima su TPI la clip del film in uscita il 15 aprile Nuevo Orden, il film vincitore del Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria alla 77° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, arriva in Italia in Prima Visione assoluta direct to digital dal 15 aprile su IWONDERFULL Prime VIDEO Channel, inaugurando il canale di I Wonder Pictures disponibile in abbonamento mensile a 6,99€. Su TPI in anteprima e in esclusiva una clip tratta dal film. Nuevo Orden è diretto da Michel Franco, cineasta messicano pluripremiato a Cannes con i suoi ... Leggi su tpi (Di martedì 13 aprile 2021), insu TPI ladelin uscita il 15 aprile, ildel– Gran Premio della Giuria alla 77° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di, arriva in Italia in Prima Visione assoluta direct to digital dal 15 aprile su IWONDERFULL PrimeChannel, inaugurando il canale di I Wonder Pictures disponibile in abbonamento mensile a 6,99€. Su TPI ine in esclusiva unatratta dalè diretto da Michel Franco, cineasta messicano pluripremiato a Cannes con i suoi ...

Advertising

Mex_in_Italia : A tu per tu con Diego Boneta, l'attore messicano di Nuevo Orden - oruurando : @tmbnLNR qué horror que su primera referencia ses nuevo orden AJDJSJSJSJSJ - SerialGamerITA : #IoRestoInSala: in arrivo questa settimana in prima visione il film Nuevo Orden #iorestoinsala #nuevoorden - Andrea90724522 : RT @BestMovieItalia: Nuevo Orden: su IWonderfull dal 15 aprile lo sconvolgente film messicano Leone d'argento a Venezia - - periodicodaily : NUEVO ORDEN NAUGURA IL CANALE IWONDERFULL SU PRIME VIDEO CHANNELS #NuevoOrden #iwonderfull #primevideochannels -