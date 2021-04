Natalia Paragoni si sfoga | “Non ne posso più | mi capita almeno una volta al mese”

(Di martedì 13 aprile 2021)sisu Instagram dicendo di avere un problema Senza ombra di dubbioè conosciuta per essere la fidanzata di Andrea Zelletta ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Nelle ultime ore la ragazza ha avuto un duro sfogo su Instagram liberandosi di un peso. Attraverso delle Stories, la ragazza si è voluta confidare con tutti coloro che la seguono sul noto social network. Nel dettaglio si è rialle donne che, come lei, hanno il suo stesso problema. La nota influencer ha iniziato il suo discorso così: “Ragazze non nepiù veramente di questa cistite”. Ma non è finita qui. La fidanzata di Andrea Zelletta ha una cistiteha ottenuto una maggiore popolarità durante la sua ...

Di influencer che si mettono a nudo ce ne sono molte però,ha fatto di più e, nel suo primo libro 'La Vita Secondo Naty' ( Mondadori ), ha messo per la prima volta a nudo la sua intera vita. Nelle pagine di quello che somiglia al diario ...Andrea Zelletta, la fidanzatasi lascia andare a uno sfogo: "Non ne posso più"conosciuta dal pubblico per essere soprattuto la fidanzata di Andrea Zelletta , uno degli ex protagonisti della quinta edizione del Grande Fratello Vip nelle scorse ore si è lasciata ...Dal rapporto con i genitori, ai suoi amori sbagliati, al bullismo, alla violenza psicologica e anche alla perdita di un bambino in giovane età. È riuscita a parlare agli altri raccontando se stessa. I ...UeD: Andrea Zelletta parla di Dayane Mello, che presto sarà tronista al dating show. Il suo augurio per la modella lascia tutti senza parole ...