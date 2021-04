Mobilità docenti 2021, chi potrà presentare la domanda dopo il 13 aprile (Di martedì 13 aprile 2021) I termini per la presentazione della domanda di Mobilità vengono stabiliti nella specifica Ordinanza Ministeriale e i docenti interessati dovranno attenersi alle date in essa previste. Le funzioni nella piattaforma ministeriale Istanze Online, dove dovranno essere compilate e inviate le domande, saranno attivate, infatti, a decorrere dalla data prevista nell’OM come data iniziale per la presentazione delle istanze e saranno chiuse entro il termine ultimo previsto. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 13 aprile 2021) I termini per la presentazione delladivengono stabiliti nella specifica Ordinanza Ministeriale e iinteressati dovranno attenersi alle date in essa previste. Le funzioni nella piattaforma ministeriale Istanze Online, dove dovranno essere compilate e inviate le domande, saranno attivate, infatti, a decorrere dalla data prevista nell’OM come data iniziale per la presentazione delle istanze e saranno chiuse entro il termine ultimo previsto. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Mobilità docenti Brunetta ha torto sulla scuola ma ragione sulla pubblica amministrazione ... o di far uscire dall'indeterminatezza il mare magnum delle attività funzionali all'insegnamento, o di applicare ai docenti le stesse regole degli Enti Locali per la mobilità... A proposito di ...

Docenti, Rizza (Flc Cgil Sicilia): più tempo a scuola per favorire mobilità e qualità scolastica "Più tempo a scuola per favorire il rientro dei tanti docenti siciliani costretti ad emigrare per insegnare, risolvere i problemi legati alla ...ultimo per la presentazione delle domande di mobilità ...

... o di far uscire dall'indeterminatezza il mare magnum delle attività funzionali all'insegnamento, o di applicare ai docenti le stesse regole degli Enti Locali per la mobilità... A proposito di ...
"Più tempo a scuola per favorire il rientro dei tanti docenti siciliani costretti ad emigrare per insegnare, risolvere i problemi legati alla ...ultimo per la presentazione delle domande di mobilità ...