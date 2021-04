Lo studio choc del NIC: “Entro il 2040 la Terra potrebbe piombare nel caos” (Di martedì 13 aprile 2021) Il mondo che ci aspetta nei prossimi anni sarà tutt’altro che ottimale, così come sottolineato dallo studio choc Global Trends Report, condotto dal NIC, il National Intelligence Council degli Stati Uniti, lo stesso che quattro anni fa aveva predetto lo scoppio della pandemia di coronavirus. studio choc sulla Terra: “Nel 2040…” (Foto Futurism)“Entro il 2040 – si legge sul report pubblicato ogni quattro anni – la Terra si troverà a fronteggiare problematiche quali: rallentamento della crescita della popolazione, con conseguente invecchiamento, un tracollo a livello climatico, tensioni crescenti nei rapporti internazionali e aumento della fame“. Insomma, nulla di buono all’orizzonte, con prospettive in cui le diseguaglianze economiche fra ... Leggi su computermagazine (Di martedì 13 aprile 2021) Il mondo che ci aspetta nei prossimi anni sarà tutt’altro che ottimale, così come sottolineato dalloGlobal Trends Report, condotto dal NIC, il National Intelligence Council degli Stati Uniti, lo stesso che quattro anni fa aveva predetto lo scoppio della pandemia di coronavirus.sulla: “Nel…” (Foto Futurism)“il– si legge sul report pubblicato ogni quattro anni – lasi troverà a fronteggiare problematiche quali: rallentamento della crescita della popolazione, con conseguente invecchiamento, un tracollo a livello climatico, tensioni crescenti nei rapporti internazionali e aumento della fame“. Insomma, nulla di buono all’orizzonte, con prospettive in cui le diseguaglianze economiche fra ...

