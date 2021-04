Le dure conseguenze per una città polacca dichiarata “libera dall’ideologia LGBT” (Di martedì 13 aprile 2021) Negli ultimi due anni Krasnik ha perso finanziamenti e reputazione: ora il sindaco dice di essersi pentito di quella scelta Leggi su ilpost (Di martedì 13 aprile 2021) Negli ultimi due anni Krasnik ha perso finanziamenti e reputazione: ora il sindaco dice di essersi pentito di quella scelta

Advertising

maurimol79 : RT @ilpost: Le dure conseguenze per una città polacca dichiarata “libera dall’ideologia LGBT” - ilpost : Le dure conseguenze per una città polacca dichiarata “libera dall’ideologia LGBT” - mtrapanelli : RT @UNICEF_Italia: Grazie alla generosità dei donatori italiani, 6.000 bambini di famiglie in estrema povertà del #Gambia hanno ricevuto ai… - COVIDbot_ITA : RT @UNICEF_Italia: Grazie alla generosità dei donatori italiani, 6.000 bambini di famiglie in estrema povertà del #Gambia hanno ricevuto ai… - UNICEF_Italia : Grazie alla generosità dei donatori italiani, 6.000 bambini di famiglie in estrema povertà del #Gambia hanno ricevu… -