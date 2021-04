Latina, incidente con l’auto: muore 25enne di Acerra (Di martedì 13 aprile 2021) Latina, incidente in via Epitaffio. Maddalena D’Anna, originaria del Napoletano, perde la vita nello schianto contro un albero Maddalena D’Anna (foto Facebook)Quando i soccorsi sono giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Non ce l’ha fatta Maddalena D’Anna, giovane di 25 anni originaria di Acerra, in provincia di Napoli. Ieri era a bordo della sua vettura, di ritorno da lavoro, quando per cause da accertare ma legate quasi certamente anche al maltempo, ha perso il controllo. Stava percorrendo via Epitaffio, a Latina, dove lavorava in una residenza per anziani a Villa Marina, a Sezza Scalo, quando ha perso il controllo dell’auto ed è finita violentemente contro un albero. I soccorsi sono stati allertati da altri automobilisti che passavano di lì. I ... Leggi su ck12 (Di martedì 13 aprile 2021)in via Epitaffio. Maddalena D’Anna, originaria del Napoletano, perde la vita nello schianto contro un albero Maddalena D’Anna (foto Facebook)Quando i soccorsi sono giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Non ce l’ha fatta Maddalena D’Anna, giovane di 25 anni originaria di, in provincia di Napoli. Ieri era a bordo della sua vettura, di ritorno da lavoro, quando per cause da accertare ma legate quasi certamente anche al maltempo, ha perso il controllo. Stava percorrendo via Epitaffio, a, dove lavorava in una residenza per anziani a Villa Marina, a Sezza Scalo, quando ha perso il controllo deled è finita violentemente contro un albero. I soccorsi sono stati allertati da altri automobilisti che passavano di lì. I ...

