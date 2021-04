Johnson & Johnson, Usa: FDA e CDC chiedono la sospensione del vaccino: ritardate le consegne di Janssen in Europa (Di martedì 13 aprile 2021) La notizia arriva oltreoceano e riguarda quella che potrebbe essere una sospensione della somministrazione del vaccino monodose Janssen, prodotto dalla Johnson & Johnson. Secondo quanto filtra in queste ore dalle testate più autorevoli degli Stati Uniti la richiesta sarebbe arrivata dalla Food and Drug Administration e dai Centers for Disease Control and Prevention. Di questi momenti invece la notizia che conferma quello che già si ipotizzava: rinviata la consegna delle dosi di vaccino Johnson & Johnson in Europa. Johnson & ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 13 aprile 2021) La notizia arriva oltreoceano e riguarda quella che potrebbe essere unadella somministrazione delmonodose, prodotto dalla. Secondo quanto filtra in queste ore dalle testate più autorevoli degli Stati Uniti la richiesta sarebbe arrivata dalla Food and Drug Administration e dai Centers for Disease Control and Prevention. Di questi momenti invece la notizia che conferma quello che già si ipotizzava: rinviata la consegna delle dosi diin; ...

