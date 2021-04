iPhone 13 | un leak svela il design | notch più piccolo e cambia anche la fotocameraHDblog it

Leggi su helpmetech

(Di martedì 13 aprile 2021) Quando si parla die rumor, bisogna sempre adottare tutte le cautele del caso. Maprendere nota dei punti di contatto, quelle informazioni su cui comincia ad incanalarsi il flusso di informazioni: e indubbiamente l’identikit di13 sta prendendo ormai forma, almeno per quanto riguarda alcune novità fondamentali. Ormai da più fonti è arrivata la notizia che no, ilnon sparirà nea questo giro, ma dovrebbe essere invece la volta buona per vederlo ridotto nelle dimensioni. Ildi oggi, costituito da alcuni render 3D che i colleghi di MySmartPrice dichiarano di aver ricevuto da fonti interne all’industria, costituisce un’ulteriore conferma in questo senso, e svelerebbe in tutto e per tutto ildi13 (che ...