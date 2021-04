Giro di Turchia 2021: Mark Cavendish non si ferma più, doppietta in volata per il britannico (Di martedì 13 aprile 2021) E pensare che questo inverno non aveva ancora una squadra per il 2021. Mark Cavendish sembra essere tornato, almeno in parte, il vero Cannonball: seconda vittoria consecutiva al Giro di Turchia per il fenomeno dell’Isola di Man. Altra volata vincente per il britannico della Deceuninck Quick-Step: il campione del mondo di Copenaghen sembra ormai averci preso gusto e, dopo quasi tre anni senza successi, infila il bis. Trasportato al meglio allo sprint dalla propria compagine nella frazione prettamente pianeggiante da Beysehir a Alanya, è riuscito ad imporsi anche abbastanza nettamente. Battuti Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) e Stanis?aw Anio?kowski (Bingoal Pauwels Sauces WB), mentre il migliore degli italiani è Manuel Belletti (EOLO-Kometa), sesto. Per ... Leggi su oasport (Di martedì 13 aprile 2021) E pensare che questo inverno non aveva ancora una squadra per ilsembra essere tornato, almeno in parte, il vero Cannonball: seconda vittoria consecutiva aldiper il fenomeno dell’Isola di Man. Altravincente per ildella Deceuninck Quick-Step: il campione del mondo di Copenaghen sembra ormai averci preso gusto e, dopo quasi tre anni senza successi, infila il bis. Trasportato al meglio allo sprint dalla propria compagine nella frazione prettamente pianeggiante da Beysehir a Alanya, è riuscito ad imporsi anche abbastanza nettamente. Battuti Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) e Stanis?aw Anio?kowski (Bingoal Pauwels Sauces WB), mentre il migliore degli italiani è Manuel Belletti (EOLO-Kometa), sesto. Per ...

Advertising

Eurosport_IT : Mark #Cavendish c'ha preso gusto! ???????? Cannonball in formissima si prende la 2a vittoria consecutiva al Giro di… - FilippoMagnani : RT @Eurosport_IT: Mark #Cavendish c'ha preso gusto! ???????? Cannonball in formissima si prende la 2a vittoria consecutiva al Giro di Turchi… - Filo2385Filippo : RT @Eurosport_IT: Mark #Cavendish c'ha preso gusto! ???????? Cannonball in formissima si prende la 2a vittoria consecutiva al Giro di Turchi… - granata948 : RT @Eurosport_IT: Mark #Cavendish c'ha preso gusto! ???????? Cannonball in formissima si prende la 2a vittoria consecutiva al Giro di Turchi… - ValeRossignoli : RT @Eurosport_IT: Mark #Cavendish c'ha preso gusto! ???????? Cannonball in formissima si prende la 2a vittoria consecutiva al Giro di Turchi… -