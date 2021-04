Gasperini a rischio squalifica: insulti contro l’ispettore dell’antidoping durante un controllo a sorpresa (Di martedì 13 aprile 2021) Gian Piero Gasperini sarà giudicato dal tribunale nazionale antidoping il prossimo 10 maggio. Il motivo? Secondo quanto affermato dal procuratore antidoping Pierfilippo Laviani, il tecnico della Dea “Ha insultato un ispettore durante un controllo a sorpresa e inveito contro l’intero sistema antidoping, interrompendo un test in corso su un calciatore dell’Atalanta e obbligando il giocatore ad andare ad allenarsi”. Con questa motivazione (violazione dell’art.3 comma 3 del codice), è stata avanzata la richiesta di 20 giorni di squalifica per Gasperini, che gli farebbe saltare le ultime tre partite di campionato e la finale di Coppa Italia contro la Juve. L’episodio contestato risalirebbe al 7 febbraio scorso, quando a Zingonia si è presentato un ispettore ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 13 aprile 2021) Gian Pierosarà giudicato dal tribunale nazionale antidoping il prossimo 10 maggio. Il motivo? Secondo quanto affermato dal procuratore antidoping Pierfilippo Laviani, il tecnico della Dea “Ha insultato un ispettoreunllo ae inveitol’intero sistema antidoping, interrompendo un test in corso su un calciatore dell’Atalanta e obbligando il giocatore ad andare ad allenarsi”. Con questa motivazione (violazione dell’art.3 comma 3 del codice), è stata avanzata la richiesta di 20 giorni diper, che gli farebbe saltare le ultime tre partite di campionato e la finale di Coppa Italiala Juve. L’episodio contestato risalirebbe al 7 febbraio scorso, quando a Zingonia si è presentato un ispettore ...

Advertising

muntzer_thomas : RT @sportface2016: #Gasperini insulta un ispettore durante un controllo antidoping: rischia 3 settimane di squalifica. Finale di Coppa Ital… - sportli26181512 : Atalanta, Gasperini a rischio squalifica per insulti a ispettore antidoping: Secondo quanto riportato dall'Ansa, l'… - GianfrancoDelS : RT @sportface2016: #Gasperini insulta un ispettore durante un controllo antidoping: rischia 3 settimane di squalifica. Finale di Coppa Ital… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Finale di Coppa Italia a rischio per Gasperini, il motivo - susydigennaro : RT @napolimagazine: ATALANTA - Finale di Coppa Italia a rischio per Gasperini, il motivo -