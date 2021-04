Di Maio in Usa | per noi è centrale il multilateralismo

Advertising

Rinaldi_euro : Draghi spedisce Di Maio negli Usa: basta amoreggiare con i regimi - repubblica : Usa, Di Maio a Washington: sarà il primo tra i ministri degli Esteri stranieri a incontrare l'amministrazione Biden - infoitinterno : Covid, Di Maio: Usa in contatto con noi fin da primo giorno pandemia - infoitinterno : Italia-Usa, Di Maio: Abbiamo storia condivisa ed eredità comune - infoitinterno : Italia-Usa, Di Maio: Nostro impegno in Nato rimane cruciale -

Ultime Notizie dalla rete : Maio Usa

Forte partnership Italia -mai così importante "In questo tempo di sfide globali senza precedenti, la forte partnership Italia -non è mai stata così importante" ha detto ancora Di. "E' ...... ha aggiunto, dopo aver ricordato i valori condivisi da Italia e. "L'impegno dell'Italia verso la Nato resta risoluto" ha ribadito il ministro Di. "Come alleati siamo risoluti nel nostro ...ROME, APR 13 - Foreign Minister Luigi Di Maio stressed the importance Rome gives to multilateralism as he took part in an online event celebrating the 160th anniversary of Italy's diplomatic relations ..."Nella nostra politica estera è centrale il nostro sostegno al multilateralismo": lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervenendo da Washington alle celebrazioni virtuali per i 160 ann ...