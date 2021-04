Covid oggi 13 447 nuovi casi e 476 decessi | scende ancora il numero dei ricoverati in intensiva

(Di martedì 13 aprile 2021)in Italiabollettino del 13 aprile 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia. Idinelle ultime 24 ore sono in crescita, 13.447, ma a fronte di molti più tamponi eseguiti (304.990 contro 190.635). Inelle ultime 24 ore sono 476, contro i 358 di ieri. L’indice di positivitàal 4,4%. (prosegue dopo la foto) Iin terapiasono 3.526 (-67). I guariti nelle ultime 24 ore 18.160 e il totale sale a 3.158.725. Gli attuali positivi scendono a 519.220 (-5.197).in Campania 1.627e 7, in lieve calo i ricoveri Sono 1.627 i ...

Trentino Dopo due giorni senza morti per coronavirus, in Trentinol'odierno bollettinodell'Azienda sanitaria segnala tre persone decedute, tutti uomini di età compresa fra i 58 e gli 89 ...il bollettino dell'Unità di crisi della Regione Campania : 1.627 positivi (1.073 asintomatici e 554 sintomatici) su 14.571 tamponi molecolari, con un tasso dell'11,16% rispetto al 14,63% registrato ...(Reuters) - Le agenzie sanitarie federali Usa hanno raccomandato una pausa nell'uso del vaccino monodose contro il Covid-19 di Johnson & Johnson dopo che sei persone hanno sviluppato una rara sindrome ...