Covid | in Sicilia 0 | 5% di positivi tra studenti e docenti da gennaio ad aprile Lagalla | “La scuola è un luogo sicuro”

(Di martedì 13 aprile 2021) "Lainsi conferma un, dove la diffusione del virus è fortemente ridotta e dove prosegue un costante monitoraggio dei possibili contagi, grazie ai tamponi effettuati dalle Usca scolastiche e alle corsie prioritarie per le scuole istituite negli hub in tutta l'Isola". L'articolo .

Protestano contro le misure anti -e chiedono la riapertura immediata delle proprie attività. ... Per ora sono arrivati dalla, da Enna, Piombino e Crema. Ci sono rappresentanti delle ...La madre ha raccontato:"A settembre non l'ho mandato a scuola per proteggerlo dal" ma due ... Seguono la Puglia (17,8/100mila), la Liguria (17,2), il Lazio (15,8) e la(15,7). Le regioni ...«Dobbiamo compiere uno sforzo corale in Sicilia - dice Musumeci - per tornare a fare decollare ... contrasto è mostrata attraverso due mappe a cura di Lab24. Nella mappa del Coronavirus i dati da ...«La scuola in Sicilia si conferma un luogo sicuro, dove la diffusione del virus è fortemente ridotta e dove prosegue un costante monitoraggio dei possibili contagi, grazie ai tamponi effettuati dalle ...