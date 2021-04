Con un solo polmone a causa del cancro, in Lombardia non risulta ‘soggetto fragile’: non vaccinata. ‘Mancano elenchi pazienti pre-2010’ (Di martedì 13 aprile 2021) Un cancro, sette anni fa, l’ha costretta vivere con un solo polmone “e nonostante la mia condizione di invalida non riesco a vaccinarmi”. Per Regione Lombardia, racconta a ilfattoquotidiano.it Novella Passerini, 65 anni, di Gadesco Pieve Delmona, pochi chilometri fuori Cremona, “i pazienti fragili non esistono”. La signora Passerini è arrabbiata, “mi sento presa in giro”. Venerdì si sono aperte le prenotazioni per la vaccinazione delle persone con fragilità. E così lei si è collegata al portale delle Poste: “Inserisco i miei dati, ma sembra che non faccia parte della categoria dei vulnerabili. Quindi non riesco a completare la registrazione”. Novella decide così di chiamare il numero verde, l’operatore le dà un altro numero. Lei lo compone e risponde l’ufficio che recluta i volontari che le chiede chi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) Un, sette anni fa, l’ha costretta vivere con un“e nonostante la mia condizione di invalida non riesco a vaccinarmi”. Per Regione, racconta a ilfattoquotidiano.it Novella Passerini, 65 anni, di Gadesco Pieve Delmona, pochi chilometri fuori Cremona, “ifragili non esistono”. La signora Passerini è arrabbiata, “mi sento presa in giro”. Venerdì si sono aperte le prenotazioni per la vaccinazione delle persone con fragilità. E così lei si è collegata al portale delle Poste: “Inserisco i miei dati, ma sembra che non faccia parte della categoria dei vulnerabili. Quindi non riesco a completare la registrazione”. Novella decide così di chiamare il numero verde, l’operatore le dà un altro numero. Lei lo compone e risponde l’ufficio che recluta i volontari che le chiede chi ...

