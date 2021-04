Come salutare degnamente i nostri amici a quattro zampe (Di martedì 13 aprile 2021) La vita è fatta di dare e avere: ovviamente non stiamo parlando di fattori meramente economici, o del semplice scambio di oggetti, ma principalmente di rapporti. Tutti i nostri legami sono frutto di un costante interscambio di emozioni, di gioia, di amicizia o di amore. Diamo quando riceviamo, e di solito riceviamo quando diamo. Questo discorso che può apparentemente riguardare i rapporti di coppia, o quelli fra parenti, Come una madre o un padre verso i figli, e viceversa, o i rapporti di amicizia, in realtà possono essere facilmente estesi a tutti i legami, che non riguardano solo il genere umano. Un amore a quattro zampe In sempre più case sono presenti, oltre ai soliti abitanti bipedi, anche tantissimi amici a quattro zampe, ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 13 aprile 2021) La vita è fatta di dare e avere: ovviamente non stiamo parlando di fattori meramente economici, o del semplice scambio di oggetti, ma principalmente di rapporti. Tutti ilegami sono frutto di un costante interscambio di emozioni, di gioia, dizia o di amore. Diamo quando riceviamo, e di solito riceviamo quando diamo. Questo discorso che può apparentemente riguardare i rapporti di coppia, o quelli fra parenti,una madre o un padre verso i figli, e viceversa, o i rapporti dizia, in realtà possono essere facilmente estesi a tutti i legami, che non riguardano solo il genere umano. Un amore aIn sempre più case sono presenti, oltre ai soliti abitanti bipedi, anche tantissimi, ...

Advertising

annaficara99 : Salutare lo Stretto di Messina come si deve ?? - blxckapollo : -convinzione che la mia sola presenza rovini la giornata delle persone e sta cosa mi blocca fisicamente dal fare al… - Kaory : RT @XboxItalia: #NHL21 è disponibile oggi tramite @EAPlay! Come esimerci dal salutare chi se ne intende davvero? Ciao @XboxCanada! ?? https… - UnTemaAlGiorno : RT @antocoppola60: Vorrei salutare tutti #conAttenzione, Ma dovrei stare tutto il giorno su twitter ?? Non so come ci riuscite?? - tiziana_tz_ : @RIVER0VD Oltre che erano più di 20 persone senza mascherina e senza distanze di sicurezza, harry si è solo salvag… -