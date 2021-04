Borse 13 aprile, Piazza Affari in positivo. Spread in leggero rialzo (Di martedì 13 aprile 2021) Borse 13 aprile, Piazza Affari in positivo. Lo Spread in leggero rialzo. MILANO – Borse 13 aprile. E’ stata una giornata molto tesa per i mercati soprattutto nelle prime ore. La decisione di Johnson&Johnson di bloccare i vaccini ha inizialmente portato i mercati in rosso, ma con nella seconda parte della giornata i mercati sono ritornati in positivo. Per quanto riguarda i dati macroeconomici, le imprese tedesche non hanno rispettato le attese del mercato scendendo da 76,6 a 70,7 punti. La previsione era di 79. Male anche l’export cinese che ha registrato una crescita del 30,6% rispetto allo scorso anno, ma i numeri sono stati più bassi rispetto alle aspettative. Borse 13 ... Leggi su newsmondo (Di martedì 13 aprile 2021)13in. Loin. MILANO –13. E’ stata una giornata molto tesa per i mercati soprattutto nelle prime ore. La decisione di Johnson&Johnson di bloccare i vaccini ha inizialmente portato i mercati in rosso, ma con nella seconda parte della giornata i mercati sono ritornati in. Per quanto riguarda i dati macroeconomici, le imprese tedesche non hanno rispettato le attese del mercato scendendo da 76,6 a 70,7 punti. La previsione era di 79. Male anche l’export cinese che ha registrato una crescita del 30,6% rispetto allo scorso anno, ma i numeri sono stati più bassi rispetto alle aspettative.13 ...

Ultime Notizie dalla rete : Borse aprile Lo streaming e il calcio: fra eFoot, videogiochi e piattaforme Non ultimo Valentino Rossi che lo scorso aprile aveva acquistato il set per le corse virtuali a ... Lo streaming e il calcio - eFoot: ora si pensa ad altre competizioni, mentre la FIGC offre tre borse ...

Borsa Italiana Oggi 13 aprile 2021: Ftse Mib chiude a +0,6%, Amplifon vola in vetta Borsa Italiana Oggi 13 aprile 2021: previsioni apertura Anche quelle di oggi 13 aprile dovrebbe ... Anche le altre borse europee dovrebbero fare altrettanto. In questo contesto diventa quindi ...

Le Borse di oggi, 13 aprile. Le Borse Ue chiudono in cauto rialzo. L'inflazione Usa corre più delle attese la Repubblica Lo streaming e il calcio: fra eFoot, videogiochi e piattaforme Non ultimo Valentino Rossi che lo scorso aprile aveva acquistato il set per le corse virtuali ... Lo streaming e il calcio – eFoot: ora si pensa ad altre competizioni, mentre la FIGC offre tre borse ...

OPA Creval, adesioni volano oltre il 15% L'offerta iniziata il 30 marzo 2021 terminerà il prossimo 21 aprile 2021. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Creval acquistate sul mercato nei giorni 20 e 21 aprile 2021 non potranno ...

