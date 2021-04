Amazon si allarga in Veneto, in arrivo nuove assunzioni (Di martedì 13 aprile 2021) Amazon annuncia l’apertura di tre nuovi depositi di smistamento a Vicenza, Treviso e Riese Pio X (Treviso). Le nuove strutture saranno operative a partire dal prossimo autunno e serviranno i clienti residenti a Vicenza, Treviso e nelle aree limitrofe. Lo rende noto il gruppo che sottolinea come, con l’annuncio delle tre aperture, Amazon confermi nuovamente la volontà di investire nella regione. I nuovi siti contribuiranno a rafforzare il servizio di consegna per clienti e venditori e creeranno oltre 240 posti di lavoro a tempo indeterminato, tra personale Amazon e personale di fornitori terzi. A partire da oggi sono aperte le selezioni per le posizioni manageriali, tecniche e per le funzioni di supporto a cui è possibile candidarsi accedendo al sito www.Amazon.jobs. Le selezioni per gli operatori di ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 13 aprile 2021)annuncia l’apertura di tre nuovi depositi di smistamento a Vicenza, Treviso e Riese Pio X (Treviso). Lestrutture saranno operative a partire dal prossimo autunno e serviranno i clienti residenti a Vicenza, Treviso e nelle aree limitrofe. Lo rende noto il gruppo che sottolinea come, con l’annuncio delle tre aperture,confermi nuovamente la volontà di investire nella regione. I nuovi siti contribuiranno a rafforzare il servizio di consegna per clienti e venditori e creeranno oltre 240 posti di lavoro a tempo indeterminato, tra personalee personale di fornitori terzi. A partire da oggi sono aperte le selezioni per le posizioni manageriali, tecniche e per le funzioni di supporto a cui è possibile candidarsi accedendo al sito www..jobs. Le selezioni per gli operatori di ...

