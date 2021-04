Vinci Casa lunedì 12 aprile 2021: i numeri estratti nel concorso di oggi (Di lunedì 12 aprile 2021) Vinci Casa lunedì 12 aprile 2021. L’estrazione di lunedì 12/04/2021 per il concorso “Vinci Casa” di Win for Life, il gioco che ogni giorno alle od 20 offre l’opportunità di vincere una Casa e 200.000 euro. Ad oggi il concorso “Vinci Casa” Win for Life ha permesso a 138 fortunati giocatori di vincere un’abitazione, stasera la nuova estrazione del gioco con la cinquina dei numeri estratti in diretta live su Italia Sera. numeri Vinci Casa estratti oggi, lunedì 12 aprile ... Leggi su italiasera (Di lunedì 12 aprile 2021)12. L’estrazione di12/04/per il” di Win for Life, il gioco che ogni giorno alle od 20 offre l’opportunità di vincere unae 200.000 euro. Adil” Win for Life ha permesso a 138 fortunati giocatori di vincere un’abitazione, stasera la nuova estrazione del gioco con la cinquina deiin diretta live su Italia Sera.12...

Advertising

italiaserait : Vinci Casa lunedì 12 aprile 2021: i numeri estratti nel concorso di oggi - VannaiolaGabry : Ma basta con questo vittimismo Martì, sei stata agevolata pure fin troppo finora. Vanno altri a casa al posto tuo e… - Burn_ITA : Adesso ci divertiamo! Bevi Burn Energy e vinci il super set karaoke che svolterà le tue serate in casa ???? Scopri di… - B_R_U_C_E__ : @Jerry_3_ Come fa a roderti se non vinci un cazzo da anni? È da malati lamentarsi di un gioco vincente se non sei B… - Elena9884 : @ivana_vinci Io quasi 37 e sto rasentando che ho il turno di pomeriggio e il monellino a casa #sençalkapimi -