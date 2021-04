Travaglia-Carreno Busta in tv | data | orario e diretta streaming Masters 1000 Montecarlo 2021

(Di lunedì 12 aprile 2021) Stefanosfida Pabloal primo turno deldi. L’ascolano debutta nel main draw del Principato dopo aver superato con autorità le qualificazioni: battuti Nagal e Majchrzak, ora l’azzurro affronta il regolare spagnolo. Si preannuncia una sfida complicata per il portacolori italiano. LA PROGRAMMAZIONE DEL TORNEO IL MONTEPREMI DEL TORNEO La contesa è in programma nella giornata di martedì 13 aprile, come quarto incontro dalle ore 11.00 (dopo Dimitrov-Struff). La copertura televisiva del torneo maschile disarà affia Sky Sport, che ne detiene i diritti e lo trasmetterà ined in esclusiva su due canali. Sky Sport Uno e Sky Sport Arena non vi faranno ...

Advertising

AgenziaFotoSpot : AscoliNotizie24 - Fotospot - MONTECARLO, TRAVAGLIA SUPERA LE QUALIFICAZIONI MA TROVA CARRENO BUSTA -… - Pronosticos_co : Pronostico Tenis Stefano Travaglia-Pablo Carreno Busta (13-Abril-2021) - - OA_Sport : Masters 1000 Montecarlo 2021: sorteggiati gli accoppiamenti dei quattro italiani che hanno superato le qualificazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Travaglia Carreno

Fotospot - Ascolinotizie24

Domani giocheranno Sonego - Fucsovics, Caruso - Catarina, Sinner - Ramos Vinolas,- Busta, Cecchinato - Koepfer. Berrettini, testa di serie n.8, è un turno avanti: attende il ......in attesa delle qualificazioni in programma domani e domenica che vedranno al via Stefano,...Q vs Mannarino (3) Nadal bye (7) Schwartzman bye (WC) Rune vs Ruud Khachanov vs Djere (12)...Sarà un programma molto fitto quello che andrà in scena martedì sui campi del Monte Carlo Country Club. A causa del rinvio per pioggia di diversi match in calendario lunedì pomeriggio, agli incontri g ...Montecarlo – Via al Masters 1000 di Montecarlo, che porta in dote un montepremi di quasi 2 milioni e 100 di euro. Si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di Montecarlo, nel Principato di ...