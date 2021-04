Solo 2 positivi su 783 tamponi a Monreale, speranze dallo screening (Di lunedì 12 aprile 2021) Sono Solo due i tamponi positivi registrati oggi a Monreale su 783 tamponi rapidi eseguiti al mondo della scuola. Un risultato che getta nuove speranze e che conferma la sicurezza degli ambienti scolastici Monrealesi nonostante i piccoli focolai registrati nei giorni scorsi. Il contagio, almeno da quello che dimostrano i dati di oggi, è stato contenuto. In particolare, sono 783 i cittadini, tra studenti, insegnanti e personale ata, che si sono sottoposti al tampone rapido al drive-in dell’ex Mulè. Sono Solo due i positivi registrati, un positivo della scuola professionale e un positivo del mondo scuola. L’incidenza dei positivi in rapporto ai tamponi eseguiti è pari allo 0,27%. Ieri sono stati ... Leggi su monrealelive (Di lunedì 12 aprile 2021) Sonodue iregistrati oggi asu 783rapidi eseguiti al mondo della scuola. Un risultato che getta nuovee che conferma la sicurezza degli ambienti scolasticisi nonostante i piccoli focolai registrati nei giorni scorsi. Il contagio, almeno da quello che dimostrano i dati di oggi, è stato contenuto. In particolare, sono 783 i cittadini, tra studenti, insegnanti e personale ata, che si sono sottoposti al tampone rapido al drive-in dell’ex Mulè. Sonodue iregistrati, un positivo della scuola professionale e un positivo del mondo scuola. L’incidenza deiin rapporto aieseguiti è pari allo 0,27%. Ieri sono stati ...

Advertising

caldalaura : RT @_justhewayouare: In certi momenti difficili possono soccorrerti solo i tuoi pensieri. Quelli positivi. - snatccch : @conteDartagnan @m4iale pure io. ho fatto un solo tampone per ora, screening in azienda (perché c'erano dei positivi) - LuigiF97101292 : RT @LucaGattuso: In questo grafico è possibile vedere la % di tamponi positivi sul totale di tamponi fatti in Italia. Oggi siamo al 4,83%.… - ilmalesonoio : RT @_justhewayouare: In certi momenti difficili possono soccorrerti solo i tuoi pensieri. Quelli positivi. - Blue_Lily_78 : RT @_justhewayouare: In certi momenti difficili possono soccorrerti solo i tuoi pensieri. Quelli positivi. -

Ultime Notizie dalla rete : Solo positivi Coronavirus, solo 56 casi nel Foggiano: in Puglia 1488 nuovi positivi, ma nuovo calo dei ricoverati Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.034.564 test, il totale dei casi positivi accertati è di 214.024, così suddivisi: 83143 nella Provincia di Bari, 20190 nella Provincia di Bat, 15726 ...

L'idea di far viaggiare quaderni con scritti e ricordi: 'Noi non possiamo muoverci, i taccuini lo fanno al posto nostro' ... ma non ne è partito solo uno. Ne sono partiti ben 10 per fare in modo che tutti (visto l'... Perchè no, questa pratica dei quaderni viaggiatori potrebbe avere degli effetti positivi anche ad altri ...

Covid: Nizzi, contagi in aumento e posti letto esauriti "La situazione a Olbia è sempre più allarmante, in un solo giorno siamo passati da 429 a 466 positivi. I posti letto negli ospedali sono pieni, anche quelli della Rianimazione, si stanno trasportando ...

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.034.564 test, il totale dei casiaccertati è di 214.024, così suddivisi: 83143 nella Provincia di Bari, 20190 nella Provincia di Bat, 15726 ...... ma non ne è partitouno. Ne sono partiti ben 10 per fare in modo che tutti (visto l'... Perchè no, questa pratica dei quaderni viaggiatori potrebbe avere degli effettianche ad altri ..."La situazione a Olbia è sempre più allarmante, in un solo giorno siamo passati da 429 a 466 positivi. I posti letto negli ospedali sono pieni, anche quelli della Rianimazione, si stanno trasportando ...