Sinner-Ramos Vinolas, Masters1000 Montecarlo: programma, orario, tv, streaming (Di lunedì 12 aprile 2021) Inizia il cammino di Jannik Sinner nel Masters 1000 di Montecarlo. L’altoatesino, reduce dalla finale persa al Miami Open, esordirà nella giornata di domani (martedì 13 aprile) contro lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas. Un primo impegno sulla terra rossa del Principato tutt’altro che semplice per il nostro alfiere, dato che lo spagnolo è attualmente il numero 46 del mondo, contro il 22 dell’italiano. Dopo la tanta pioggia di ieri, il programma del torneo monegasco sarà particolarmente fitto e il match di Jannik Sinner sarà il primo sul Court Des Princes alle ore 11.00. Chi vincerà si troverà di fronte l’ostacolo peggiore possibile: Novak Djokovic. Sarà un mezzogiorno di fuoco, quindi, al Masters 1000 di Monte Carlo con il nostro giovane talento che cercherà di regalarsi la sfida al turno ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 aprile 2021) Inizia il cammino di Janniknel Masters 1000 di. L’altoatesino, reduce dalla finale persa al Miami Open, esordirà nella giornata di domani (martedì 13 aprile) contro lo spagnolo Albert. Un primo impegno sulla terra rossa del Principato tutt’altro che semplice per il nostro alfiere, dato che lo spagnolo è attualmente il numero 46 del mondo, contro il 22 dell’italiano. Dopo la tanta pioggia di ieri, ildel torneo monegasco sarà particolarmente fitto e il match di Janniksarà il primo sul Court Des Princes alle ore 11.00. Chi vincerà si troverà di fronte l’ostacolo peggiore possibile: Novak Djokovic. Sarà un mezzogiorno di fuoco, quindi, al Masters 1000 di Monte Carlo con il nostro giovane talento che cercherà di regalarsi la sfida al turno ...

Advertising

infoitsport : Dove vedere Sinner-Ramos-Vinolas: streaming e diretta tv Masters 1000 Montecarlo - Filo2385Filippo : RT @WeAreTennisITA: È tornato a parlare Rafa Nadal, che di Sinner ha detto 'che sta facendo una grande stagione. Il primo turno contro Ramo… - WeAreTennisITA : È tornato a parlare Rafa Nadal, che di Sinner ha detto 'che sta facendo una grande stagione. Il primo turno contro… - ansacalciosport : Tennis: Monte-Carlo; quintetto azzurro nel main draw. Otto i top-ten in gara, per Sinner c'è lo spagnolo Ramos-Vino… - NotizieSerieA : Domani finale Torneo #Cagliari #Sonego vs #Djere 12-18 aprile Torneo #Monaco 32° #Sinner vs #Ramos #Sonego vs… -