Salvini | il fan di Bolsonaro | sul Covid attacca Speranza e poi la Ue

(Di lunedì 12 aprile 2021) Non passa giorno che il leader della Lega Matteo Salvini non abbia da ridire sull'operato del governo, di cui il suo partito è "socio" di maggioranza con tre ministri, o contro i ritardi dell'Europa.

sulla gestione dei vaccini: "L'Ue disastrosa, decida su Sputnik" "Aver superato quota 2 milioni" di vaccini in Lombardia, "nonostante i ritardi nella fornitura dei vaccini e i disastri dell'...Un altro attacco volgare da unadi Trump, il nemico della scienza e di Fauci, le cui ricette negazioniste sono state pagate a ... E non dimentichiamo che la capa di Fratelli d'Italia consi è ...Il leader della Lega si è lasciato andare a dichiarazioni demagogiche le quali confermano che tutti gli appelli alla responsabilità finiscono nel nulla.Siamo diventati tanti piccoli gup, perennemente sentenziosi e buffi. E invece niente, calmatevi. Salvini non è né un eroe, né un mascalzone ...