PlayStation Now, aprile 2021 – RubricaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di lunedì 12 aprile 2021) Ad aprile 2021 arrivano nel catalogo di PlayStation Now giochi come Marvel's Avengers, Borderlands 3 e The Long Dark: ecco tutto quello che dovete sapere.. PlayStation Now spinge di nuovo l'acceleratore ad aprile 2021, con un aggiornamento caratterizzato in particolare da tre giochi molto interessanti, quasi tutti di recente pubblicazione, in un mix di produzioni tripla A ed esperienze indie di spessore. Parliamo dell'ambizioso tie-in a base action Marvel's Avengers, del folle e divertente looter shooter Borderlands 3 e dell'affascinante avventura The Long Dark, disponibili in streaming oppure scaricabili e installabili in locale da chi possiede una PS4 o una …

