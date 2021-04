Piazza Fontana rivede la luce. Operazioni di pulizia in corso (Di lunedì 12 aprile 2021) Kyma Servizi sta eseguendo in queste ore la pulizia profonda e radicale della Fontana della omonima Piazza. Gli addetti della partecipata del Comune di Taranto con la supervisione dell ’ingegner Cosimo Mantua stanno effettuando la pulizia profonda delle vasche di contenimento dell’ acqua e delle aree circostanti Piazza Fontana . “L’amministrazione Melucci ha affidato le opere di manutenzione di tutte le fontane cittadine a Kyma Servizi . Questo capitolo rappresenta uno dei pilastri del contratto di servizio che regola i rapporti tra il Comune e la propria società in house che passerà al vaglio del Consiglio Comunale nelle prossime settimane”- commenta l’assessore comunale alle Società Partecipate Paolo Castronovi -. “pulizia e tutela della fontane che ... Leggi su tarantinitime (Di lunedì 12 aprile 2021) Kyma Servizi sta eseguendo in queste ore laprofonda e radicale delladella omonima. Gli addetti della partecipata del Comune di Taranto con la supervisione dell ’ingegner Cosimo Mantua stanno effettuando laprofonda delle vasche di contenimento dell’ acqua e delle aree circostanti. “L’amministrazione Melucci ha affidato le opere di manutenzione di tutte le fontane cittadine a Kyma Servizi . Questo capitolo rappresenta uno dei pilastri del contratto di servizio che regola i rapporti tra il Comune e la propria società in house che passerà al vaglio del Consiglio Comunale nelle prossime settimane”- commenta l’assessore comunale alle Società Partecipate Paolo Castronovi -. “e tutela della fontane che ...

