Pattinaggio artistico, World Team Trophy 2021: nuova battaglia tra Chen e Hanyu. Grassl pronto a stupire (Di lunedì 12 aprile 2021) A diciotto giorni esatti di distanza dai Campionati Mondiali di Pattinaggio artistico andati in scena a Stoccolma, tornerà questa settimana dal ghiaccio della Maruzen Intec Arena di Osaka (Giappone) la grande sfida tra Yuzuru Hanyu e Nathan Chen. Il pattinatore più grande di tutti i tempi si misurerà nuovamente con uno dei colossi della tecnica mai visti prima in occasione del World Team Trophy 2021, gara biennale a squadre in programma dal 15 al 18 aprile. Una nuova battaglia, la quarta Post PyeongChang 2018, e una grande occasione di riscatto per l’alieno che, dopo uno short semplicemente magistrale, in Svezia ha pagato dazio nel segmento più lungo, viziato da più di una sbavatura. In questo senso il ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 aprile 2021) A diciotto giorni esatti di distanza dai Campionati Mondiali diandati in scena a Stoccolma, tornerà questa settimana dal ghiaccio della Maruzen Intec Arena di Osaka (Giappone) la grande sfida tra Yuzurue Nathan. Il pattinatore più grande di tutti i tempi si misureràmente con uno dei colossi della tecnica mai visti prima in occasione del, gara biennale a squadre in programma dal 15 al 18 aprile. Una, la quarta Post PyeongChang 2018, e una grande occasione di riscatto per l’alieno che, dopo uno short semplicemente magistrale, in Svezia ha pagato dazio nel segmento più lungo, viziato da più di una sbavatura. In questo senso il ...

Advertising

mascalzonesbt : Pattinaggio Artistico: la Diavoli Verde Rosa inizia alla grande l’attività agonistica con la prima fase dei Campion… - LaVillana11 : RT @ciabattavolante: Ho 17 anni, faccio la commessa nella gastronomia di mio padre. Ho frequentato il liceo delle scienze umane, ma sto stu… - ciabattavolante : Ho 17 anni, faccio la commessa nella gastronomia di mio padre. Ho frequentato il liceo delle scienze umane, ma sto… - sportface2016 : #Pattinaggio Tutto pronto in Giappone per il #WorldTeamTrophy, l'Italia sfida altre cinque nazioni - PicenoTime : Pattinaggio artistico, pioggia di medaglie per i Diavoli Verde Rosa al Palasavelli di Porto San Giorgio… -