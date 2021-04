Movimento 5 stelle, la “rifondazione” di Conte non decolla. Eletti M5S a scuola di ecologia (Di martedì 13 aprile 2021) Il progetto di "rifondazione" del Movimento 5 stelle affidato a Giuseppe Conte, non ha fatto passi avanti nel fine settimana: questo è il punto di vista condiviso da più di una fonte interna, dopo che nel fine settimana la nuova fase ha prodotto solo un questionario sottoposto ai parlamentari "e l'ennesimo sfogatoio", dicono a Montecitorio, nelle assemblee con l'ex presidente del Consiglio. Davide Casaleggio celebra la memoria di suo padre Gianroberto, "cofondatore" insieme a Beppe Grillo del M5S. Mentre per ora gli Eletti stellati - che fra loro discutono da mesi della regola dei due manda ti Elettivi e delle preoccupazioni legate ai finanziamenti loro richiesti per superare la dipendenza dalla piattaforma Rousseau e costruire il nuovo soggetto politico - si devono ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 13 aprile 2021) Il progetto di "" delaffidato a Giuseppe, non ha fatto passi avanti nel fine settimana: questo è il punto di vista condiviso da più di una fonte interna, dopo che nel fine settimana la nuova fase ha prodotto solo un questionario sottoposto ai parlamentari "e l'ennesimo sfogatoio", dicono a Montecitorio, nelle assemblee con l'ex presidente del Consiglio. Davide Casaleggio celebra la memoria di suo padre Gianroberto, "cofondatore" insieme a Beppe Grillo del M5S. Mentre per ora glistellati - che fra loro discutono da mesi della regola dei due manda tivi e delle preoccupazioni legate ai finanziamenti loro richiesti per superare la dipendenza dalla piattaforma Rousseau e costruire il nuovo soggetto politico - si devono ...

Advertising

RadioRadicale : #M5S: ultime notizie dal Movimento 5 Stelle. Un partito politico tenuto in ostaggio da un leader virtuale.… - ilriformista : A cinque anni dalla scomparsa del fondatore Gianroberto Casaleggio, ecco il disegno di legge per una giornata in su… - ilriformista : Il presidente del Real Madrid potrebbe fare uno ‘sgarbo’ al piano Conte-M5S di utilizzare CDP per ‘fare fuori’ i Be… - damorantonio : RT @Mov5Stelle: Se oggi con il Movimento 5 stelle esiste la possibilità concreta di continuare a cambiare la società in cui viviamo, lascia… - chiriac_tiberiu : @virginiaraggi L'onestà! Rivoluzione gentile! Democrazia elettronica diretta! Vogliamo la Sindaca Virginia Raggi BI… -