Minneapolis | agente della polizia spara e uccide un giovane afroamericano

(Di lunedì 12 aprile 2021) Mentre nelle aule dei tribunali è in corso il processo contro Derek Chauvin, l’diaccusato per la morte di George Floyd, per le strade diun altroè stato ucciso dalle forze dell’ordine. La vittima è Daunte Wright, 20 anni, ucciso da un colpo di pistola dopo un fermo per una presunta violazione del codicestrada. Laha dichiarato che il conducente stesse rientrando in macchina mentre l’tentava di metterlo in stato di arresto. La vicenda si è svolta intorno alle 14 di ieri, domenica 11 aprile, a Brooklyn Center, quartiere periferico di, Minnesota, già teatro di scontri per la morte di Floyd. Nuove proteste e tafferugli si sono verificati ieri sera in ...