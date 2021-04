Migliaia di ristoratori IoApro in piazza a Roma (Di lunedì 12 aprile 2021) Chiusure Covid, ristoratori di IoApro a Roma per una manifestazione non autorizzata. Sale la tensione: “In 20mila verso Montecitorio” “Ci stanno bloccando a tutti i caselli, i pullman e le auto. Ci sono Migliaia e Migliaia di poliziotti che ci stanno seguendo. Chissà se non si faranno da parte quando arriveremo a Montecitorio per protestare pacificamente, a… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 12 aprile 2021) Chiusure Covid,diper una manifestazione non autorizzata. Sale la tensione: “In 20mila verso Montecitorio” “Ci stanno bloccando a tutti i caselli, i pullman e le auto. Ci sonodi poliziotti che ci stanno seguendo. Chissà se non si faranno da parte quando arriveremo a Montecitorio per protestare pacificamente, a… L'articolo Corriere Nazionale.

