Marco Schiavoni si è spento a 50 anni | addio al ' gigante buono'

Il 50enneè stato ritrovato senza vita sabato pomeriggio intorno alle 15 nella sua casa nel centro storico di Jesi. Un dramma della solitudine quello che ha colpito. Da tempo, infatti, ...... Fabrizio: "Le misure che la giunta della Camera ha deciso sono essenzialmente quattro, ... Gino Sabatini A seguire l'intervento diFilisetti , direttore dell'Ufficio Scolastico ...Oggi i funerali, viveva da solo in centro storico: la mamma era deceduta lo scorso giovedì JESI, 12 aprile 2021 – Una tragedia della solitudine quella che si è consumata in centro storico sabato pomer ...Lutto a Jesi per la scomparsa di Marco Schiavoni Una tragedia a Jesi. E' morto all'età di 50 anni Marco Schiavoni. L'uomo è stato trovato morto in casa. Due giorni prima era morta la mamma e ...