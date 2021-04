L’addio di Daniel Dae Kim a Hawaii Five-0 spiegato dall’attore | “Chiesi di guadagnare come in Lost”

Leggi su optimagazine

(Di martedì 13 aprile 2021)diDae Kim a-0 per ragioni contrattuali dopo sette stagioni ha sorpreso molto il pubblico nell’estate di quattro anni fa, quando nel 2017 ha annunciato che non sarebbe tornato nella serie. In realtà non è stato il solo: oltre aldiDae Kim a-0 si è consumato anche quello di Grace Park: i due hanno interpretato rispettivamente l’ex agente del dipartimento di poliziaana Chin Ho Kelly e sua cugina, l’agente ed ex surfista Kono Kalakaua. Entrambi, al momento di rinnovare i loro contratti in scadenza, pensarono di essere ormai nella posizione di poter chiedere a CBS un adeguamento di stipendio che li mettesse alla pari coi loro colleghi, gli altri membri del cast originale Alex ...