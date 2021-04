Isole Covid free, scoppia la polemica. E De Luca a Figliuolo: “Non vaccineremo per fasce d’età” (Di lunedì 12 aprile 2021) Una volta completate le vaccinazioni di over 80 e fragili, la Campania “non intende procedere per fasce d’età”. È secca la comunicazione che Vincenzo De Luca, presidente della Campania, ha fatto al commissario per l’emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo. Nel giorno in cui quasi tutta Italia torna in zona arancione (oggi 12 aprile), si annuncia intanto l’arrivo, nell’arco dei prossimi giorni, di 2,2 milioni di dosi di vaccino anti-Covid. Arriva anche il Johnson & Johnson Domani martedì 13 aprile toccherà a 360mila dosi nell’hub della Difesa a Pratica di Mare, che saranno poi distribuite alle Regioni. Poco più della metà (184.800) riguardano il primo lotto del nuovo vaccino americano Johnson&Johnson. Di questo prodotto basterà assumere una dose soltanto, senza la necessità di un ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 12 aprile 2021) Una volta completate le vaccinazioni di over 80 e fragili, la Campania “non intende procedere per”. È secca la comunicazione che Vincenzo De, presidente della Campania, ha fatto al commissario per l’emergenza, il generale Francesco Paolo. Nel giorno in cui quasi tutta Italia torna in zona arancione (oggi 12 aprile), si annuncia intanto l’arrivo, nell’arco dei prossimi giorni, di 2,2 milioni di dosi di vaccino anti-. Arriva anche il Johnson & Johnson Domani martedì 13 aprile toccherà a 360mila dosi nell’hub della Difesa a Pratica di Mare, che saranno poi distribuite alle Regioni. Poco più della metà (184.800) riguardano il primo lotto del nuovo vaccino americano Johnson&Johnson. Di questo prodotto basterà assumere una dose soltanto, senza la necessità di un ...

Advertising

sbonaccini : Mi auguro il ministro del turismo Garavaglia rigetti la proposta di “isole covid free”. Non possono esserci localit… - Agenzia_Ansa : Bonaccini al ministro del Turismo Garavaglia: 'Dica no all'idea di isole Covid Free'. Il presidente dell'Emilia Rom… - repubblica : ?? Riaperture, polemica sul turismo. Il governatore dell'Emilia Romagna contro le isole Covid-free: 'No a localita'… - liberenotizie : Isole Covid free, si apre lo scontro. Adnkronos - ultimora - infoitinterno : Bonaccini: «No a isole Covid free e località privilegiate. Gravaglia, si lavori su passaporto vaccinale» -